Причина повільного контрнаступу ЗСУ не тільки в укріпленнях росіян — експерт

Контрнаступ ЗСУ відбувається повільними темпами не тільки тому, що росіяни вибудували потужні оборонні лінії та замінували підступи до своїх позицій. Серед причин — недостатня кількість тих боєприпасів, якими країни Заходу вже не збиралися воювати.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, причин повільного просування ЗСУ під час контрнаступу багато. До них належать, зокрема, знищення російськими засобами ураження деяких складів боєприпасів, які відбулися перед його початком.

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“Недостатня кількість таких боєприпасів, які зараз нам потрібні, говорить про те, що наші партнери вже такого роду боєприпасами не збиралися воювати... Нас загнали в такі умови, коли нам доводиться воювати столітньої давності механізмами, а самих механізмів просто не вистачає ні у нас, ні у наших партнерів, тому ми чекаємо на захід техніки, на захід боєприпасів”, - пояснює Світан.

Водночас експерт відзначив три локації, де зараз успішно використовується озброєння західних союзників - район на південь від Оріхового, район Авдіївського виступу та Бахмут.

Раніше аналітики The New York Times писали, що по всій лінії південного фронту російські окупанти облаштували мінні поля перед своїми добре укріпленими позиціями. Саме через це темп контрнаступу ЗСУ відчутно сповільнився.

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Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін від перших днів українського контрнаступу говорить про його невдачу. Насправді ж про результати, досягнуті ЗСУ, можна буде говорити після паузи в бойових діях, яка настане із сезоном дощів восени.

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