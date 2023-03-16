Причини частих повітряних тривог в Україні: авіаційний експерт розповів про тактику ворога

Ворогу потрібно вести розвідку позицій ППО України постійно, а також відстежувати переміщення для завдання майбутніх ракетних ударів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Експерт не радить пов'язувати активність розвідки окупантів з можливими ракетними обстрілами.

"Якщо мислити логікою ворога, то йому потрібно вести розвідку позицій ППО постійно, засікати їх і відстежувати переміщення. Адже всі наші системи ППО постійно переміщуються. Вони відпрацювали, згорнулися і поїхали, тому що те місце, де знаходилася радіолокаційна станція, вже засвічене", - сказав Криволап.

За словами Криволапа, список місць, де можуть бути розташовані системи ППО, кінцевий, тому ворогу важливо накопичувати інформацію про те, що і де в Україні може стояти в разі наступної атаки.

"Вони постійно цим і займаються. І ці дані використовуються або для спроби ураження нашої ППО, або для її обходу. Чи говорить це про те, що масована атака може бути завтра або післязавтра? Не говорить", - заявив експерт.

Наразі РФ потрібно поповнювати свої запаси ракет, з огляду на аналітику з різних джерел.

"Це дає змогу дійти висновку, що якщо росіяни зараз хочуть здійснити залп хоча б із 50 ракетами, то для дотримання балансу виробництва і витрачання їм необхідно місяць. Якщо вони хочуть випустити більше ракет - то і пауза їм знадобиться більша", - додав Криволап.

Відомо, що РФ виробила 54 одиниці "Кинджалів" із прототипами, а з прототипами вони загалом виробили 54 одиниці, з яких вони вже відстріляли близько 18 штук.

"Виходить, що у них залишається орієнтовно 36 таких ракет. Але росіяни можуть виробляти не більше 10 таких ракет на рік. Це - якщо припустити, що у них зараз є всі необхідні комплектуючі та налагоджено виробництво", - розповів він.

За словами експерта, противник, разом із "Кинджалами", може виробляти на місяць не більше 50 Х-101, Х-555 і "Калібрів". Тому, щоб зібрати залп у 60-70 високоточних ракет, їм знадобиться 1,5 місяця.

Раніше повідомлялося, що Росія під час ракетних атак по Україні випускає так звані фальш-цілі, щоб спровокувати роботу української ППО і дозволити ворогу побачити розташування цих систем.

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