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Причини не знаємо, але результатом задоволені: Гуменюк про вибухи на аеродромі в Криму

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Причини не знаємо, але результатом задоволені: Гуменюк про вибухи на аеродромі в Криму

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

У вівторок, 9 серпня, в анексованому Криму на військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці сталися вибухи.

В українському Міністерстві оборони не можуть встановити причину вибухів на летовищі, де базувалася авіація Російської Федерації. Втім, це аж ніяк не зменшує важливість цієї події.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це якраз те явище, коли ми не можемо встановити причину, але нас цілком задовольняє результат. Офіційно повідомлено, що мінус дев'ять ворожих літаків. Це навіть затьмарює ту саму причину, радість від цього сповіщення", - розповіла вона.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.  

Наразі на захопленому росіянами летовищі окупанти розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М. Там також, можливо, були вертольоти.

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