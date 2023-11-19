"Причини такого кроку очевидні для всіх": Умєров повідомив про подальші рішення у Медсилах

Міністр оборони наголосив, що проблем з неякісними турнікетами не має бути в принципі.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що причини його подання на звільнення генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко є очевидними, "настав час вирішувати проблеми медзабезпечення", тож він розповів про подальші рішення у Медсилах.

Про це йшлося в дописі Рустема Умєрова у Facebook.

Міністр оборони України зробив подання президенту щодо заміни командувача Медичних сил ЗСУ, про що і нагадав у своєму поясненні, а також зазначив, що причини такого кроку є очевидними для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає.

За словами міністра, відповідна проблематика обговорювалася багато разів.

"Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", — наголосив Умєров.

Зокрема він наголосив на необхідності максимальної цифровізації процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки.

"Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі", — зауважив Умєров.

Також міністр оборони України заявив про розбудову системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням, впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів бійців ЗСУ.

"Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих", — додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023-го зчинився скандал через неякісні китайські турнікети для бійців штурмових бригад. Командувачці медичних сил Тетяні Остащенко тоді дали два тижні, щоби перевірити аптечки в бійців, вилучити і замінити неякісні. Також за місяць мали з'явитися чітко виписані на законодавчому рівні вимоги до турнікетів та медикаментів, які держава буде класти в аптечки воїнів.

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