Прицільний удар по готелю у Краматорську: що відомо про постраждалих журналістів

Одного журналіста ще розшукують після атаки.

У Краматорську російські війська вдарили по готелю, відомо про чотирьох поранених та одну людину під завалами. Це — українські та іноземні журналісти. Серед них — члени команди Reuters.

Про це повідомило агентство.

Двоє журналістів Reuters госпіталізовані, один вважається зниклим після удару РФ по готелю у Краматорську.

У повідомленні йдеться, що в готелі зупинилась команда з шести людей.

"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доправлені до лікарні для надання медичної допомоги", — повідомили у агентстві.

Що відомо про удар по готелю

Російські військові вночі вдарили по Краматорську. В ОВА кажуть, що мішенню ворога в місті став готель. Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

Для удару по Краматорську РФ застосувала ракету "Іскандер-М", повідомила Донецька обласна прокуратура.

У відомстві уточнили, що у готелі, у який влучили окупанти, тілесні ушкодження дістали іноземні журналісти 38 та 40 років. У поранених — мінно-вибухова травма, забій головного мозку, перелом ноги, контузія, різані рани тіла. Ще один їхній колега, імовірно, перебуває під завалами.

Реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) закликали світ засудити російський удар по готелю в Краматорську, де перебували іноземні журналісти.

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", – написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Зі слів Тихого, "прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії".

"Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані", – додав речник МЗС.

Влада Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, вбиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Серед ночі РОСІЯНИ УДАРИЛИ по Краматорську! Зруйновано готель, де зупинялись журналісти

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