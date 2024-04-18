Прифронтові держави НАТО побоюються нападу Путіна: названо сценарії розвитку подій

Останні місяці принесли шквал попереджень про те, що РФ може вчинити напад на країни НАТО в найближче десятиліття.

У прифронтових державах НАТО наростають побоювання, що кривавий російський диктатор Володимир Путін може вдатися до провокацій та перевірити рішучість НАТО.

Про це пише Financial Times.

Як зазначається, останні місяці принесли шквал попереджень про те, що РФ може вчинити напад на країни НАТО в найближче десятиліття. Не тільки Вільнюс, Рига і Таллінн поширили тривогу, але й міністри в Стокгольмі, Берліні та Лондоні. Усі припускаючи можливе протистояння протягом двох-восьми років.

“Регіональні лідери бачать три балтійські країни — з їхньою невеликою територією та вузьким наземним зв’язком з рештою НАТО — як місце, де Путін міг би спробувати перевірити єдність Альянсу та вирішити проблему шляхом дестабілізуючих провокацій або навіть прямого військового нападу", — йдеться в матеріалі.

Водночас ці занепокоєння поширюються ще й через перспективу повернення до влади кандидата в президенти США Дональда Трампа. Посадовці в Латвії вважають, що РФ може використати президентство Трампа, щоб показати, що НАТО повністю розділене, і місце для цього – країни Балтії.

Посадовці припускають два можливих сценарії розвитку подій: якщо РФ досягне успіху в Україні та намагатиметься використати ослаблений Захід. А вдарити по прифронтовим державам країна-агресорка може раптово, що може спровокувати ядерну загрозу.

Другий сценарій — якщо Україна та західна єдність витримають, то Росія може спробувати відволікти увагу на провокації. А використані для цього будуть десятки можливостей для гібридних атак: від диверсій, вбивств до розбурхування місцевого російськомовного населення.

Водночас країни Балтії мають наразі більшу безпеку, ніж протягом століть, завдяки своєму членству в НАТО.

“Лише кілька років тому план НАТО щодо захисту трьох балтійських країн полягав у тому, щоб дозволити Росії спочатку окупувати їх, а потім відкинути її військові масовими силами через кілька місяців. Сьогодні стратегія полягає в тому, щоб захистити територію НАТО "з першого метра" і не дати російським загарбникам зруйнувати міста, як це зробили в Україні. Це зробить напад Росії непомірно важким і дорогим", — пише видання.

Нагадаємо, що російські кораблі створюють загрозу в Балтійському морі.

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