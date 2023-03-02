Пригоди Лукашенка у Пекіні: експерт пояснив, як диктатор хоче уникнути військового трибуналу

Білоруський диктатор Лукашенко буде відповідати за злочини в Україні на рівні з Путіним. Тому він зараз їздить по всьому світу в пошуках підтримки.

Про це в ексклюзивному інтервʼю ТСН.uа розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

“12 пунктів, запропонованих Китаєм, проаналізувало наше Міністерство закордонних справ, люди, які пов’язані з міжнародною політикою блоку НАТО. Там немає жодних пропозицій стосовно конкретних дій, а загальні формулювання — потрібен мир, потрібно прибрати односторонні санкції. За великим рахунком — це декларація про те, щоб все було добре. Чому Лукашенко поїхав у Пекін? Він мотається по всьому світу та шукає якусь підтримку, адже розуміє, що його вже втягнули у цю війну і відповідати він буде на рівні з Путіним”, — розповів Олексій Гетьман.

Також він додав, що Лукашенко знає, що Росія цю війну програє, а відповідальність буде на Путіну, а що йому робити — невідомо.

“Що робитимуть інші російські керівники також невідомо — чи пробачать вони Путіну втрату того ж Криму, поразку в цій війні. Тому Лукашенко зараз хоче відійти на певну відстань від Путіна і досягти для себе якихось преференцій, аби уникнути судів, які будуть після перемоги. Велику частину керівництва РФ треба буде притягувати до військового трибуналу, а Лукашенко не хоче з ними розділити цю участь. Або він хоче ще й показати Путіну, що хоче підтримати Росію і допомогти, чим може. Але на двох стільцях всидіти неможливо”, - підкреслив військовий оглядач.

Нагадаємо, що Росія може використовувати візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю для досягнення кількох своїх завдань, серед яких є обхід режиму санкцій.

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