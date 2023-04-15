Пригожин хоче скористатися військовим провалом РФ після контрнаступу ЗСУ — ISW

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збирається скористатися військовою поразкою Росії після контрнаступу ЗСУ. Він уже готує інформаційний ґрунт до того, що ЗС РФ зазнає чергової поразки.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що Пригожин опублікував есе, в якому каже, що контрнаступ України швидше увінчається успіхом, ніж провалом. Він попередив, що "глибинна держава" РФ, яка складається з фінансових еліт, олігархів та чиновників, перебуває у кризі.

На думку Пригожина, "глибинна держава" займається саботажем у РФ і не дає їй досягти "перемоги" в Україні.

Також, як вважає Пригожин, необхідно ігнорувати інтереси "глибинної" держави, а також продовжувати воювати в Україні до "переможного кінця".

"Пригожин заявив, що російські військові не можуть зараз припинити бойові дії, попри нинішні територіальні придбання Росії, тому що українська держава трансформувалася, а неокупована Україна тепер політично виступає проти Кремля", — йдеться у звіті.

На його думку, будь-яка військова поразка призведе до "сплеску національних почуттів" у Росії.

"Радикальні національні почуття піднесуться як після будь-якої військової поразки, російська військова промисловість почне працювати з десятикратним зусиллям", — написав він.

У ньому він також зазначив, що Збройні сили України добре підготувалися до контрнаступу і не мають недоліків у військовій техніці.

Раніше російський опозиційний журналіст та правозахисник Марк Фейгін заявив, що Євген Пригожин небезпечний для путінського режиму, адже непідконтрольний силовим відомствам РФ і має політичні амбіції.

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