Пригожин хоче стати наступником Путіна: в ОП назвали ватажка ПВК "Вагнер" ключовим могильником кремлівської еліти

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав політичну кар'єру і хоче замінити очільника Кремля Володимира Путіна. Він буде ключовим могильником путінської еліти на дуже короткий термін.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія завжди воює за допомогою зеків. Мені здається до фіналу війни дійде лише тотально зеківська армія. Не буде у них там контрактників та мобілізованих, бо вони будуть знищені. Ключовими ударними угрупованнями будуть зеківські", – сказав Подоляк

ІЗа словами радника ОП, філософія життя Росії проста: "вкрав, випив, вбив, у тюрму, вийшов, вкрав, випив, вбив, у тюрму, а потім поїхав в Україну воювати".

"90% людей в Росії так живуть – хтось більшою мірою, хтось меншою. Пригожин це розуміє і хоче очолити оцей тренд перетворення російської контрактної армії на зеківську. А хто може очолювати зеківську армію? Пригожин", – вважає Подоляк.

За словами радника, Пригожин буде "швидко масштабуватися до певного часу", а потім прийде до кремлівської еліти та скаже, що заплатив свою ціну й хоче "перерозподілити дохід".

"Пригожин зробить це обов'язково, тому що Росія втрачає цілісність як держава і ми це бачимо. Всі ці силові вертикалі, коли ФСБ контролювала певні анклавні прояви самостійності та дозволяла "місцевим феодалам" грабувати країну, це все вже розсипається на очах", – сказав Подрляк.

В РФ, за словами радника, потрібні нові зірки, такі, як Пригожин.

Додамо, що російський олігарх, засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав інформаційну кампанію з пояснення фіаско свїх найманців біля Бахмута на Донеччині. Пригожин намагається звинуватити у провалах Міноборони Сергія Шойгу і промислову базу РФ.

Раніше і військовий експерт Олег Жданов зазначав, що президент Росії Володимир Путін втратив контроль над власним оточенням

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