Пригожин хоче відправляти на війну жінок-ув'язнених, які будуть служити снайперками та диверсійницями

Пригожин повідомив, що "працює над цим".

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин має на меті відправляти на війну проти України російських жінок-ув'язнених.

Про це йдеться у Telegram-каналі пресслужби Пригожина.

Пригожин не бачить перешкод для того, щоби жінки-ув'язнені поїхали на фронт не лише як медсестри і зв'язківці, а також у диверсійних групах і снайперських парах.

Про це керівник приватної військової компанії "Вагнер" сказав депутату Свердловської області В'ячеславу Вегнеру, коли той розповів про нібито звернення колективу жінок, які відбувають покарання у ВК-6 міста Нижнього Тагіла Свердловської області.

За словами депутата, жінки "готові вирушити в зону спеціальної військової операції як зв'язківці, лікарі, медсестри", щоб надавати допомогу окупантам.

"Абсолютно з вами згоден. Не тільки медсестрами і зв'язківцями, а також у диверсійних групах і снайперських парах. Усім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо", - відповів Пригожин.

Нагадаємо, найманці приватної військової компанії "Ліга", що входить до складу ПВК "Вагнер", прибули до Білорусі, аби підготувати провокації. Вони хочуть обстріляти територію Республіки та звинуватити в цьому ЗСУ.

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