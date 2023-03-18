Пригожин хоче завербувати на війну проти України 30 тисяч росіян до початку літа – Reuters

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планує набрати близько 30 тисяч нових найманців вже до середини травня. Проте вже не ув'язнених, а вільних громадян.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Пригожина.

Так, за словами Пригожина, рекрутингові центри "Вагнера", які нібито відкрилися минулого тижня у 42 містах Росії, набирають у середньому 500-800 осіб на день. Проте він не надав жодних доказів, які б підтверджували ці цифри.

У Reuters нагадали, що найманці Пригожина зазнали тяжких втрат під час спроб росіян із захоплення українського міста Бахмут, яке від літа минулого року вистояло у найтривалішій і кровопролитній битві за рік війни.

У січні Сполучені Штати оцінили, що "Вагнер" мав близько 50 тисяч бойовиків в Україні, в тому числі 40 тисяч засуджених, яких Пригожин завербував з російських в'язниць з обіцянкою помилування, якщо вони проживуть шість місяців.

Українські офіційні особи заявили, що близько 30 тисяч бойовиків "Вагнера" дезертували, їх було вбито чи поранено.

"До середини травня ми плануємо збільшити кількість бійців у наших підрозділах приблизно на 30 тисяч осіб", - сказав Пригожин.

Нагадаємо, у Росії фіксують нові поховання "вагнерівців", за останні два тижні підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених.

Російський терорист Ігор Стрєлков знову розкритикував дії окупаційних військ у Бахмуті. Зокрема, він прогнозує стратегічну поразку Росії.

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