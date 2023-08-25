Пригожин маніакально піклувався за свою безпеку польотів: перед авіакатастрофою йому заборонили змінювати маршрут

Засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин приділяв значну увагу безпеці власних перельотів. Серед іншого, він змінював маршрути, літаки та аеропорти, в яких приземлялися літаки.

Про це пише російський телеграм-канал з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого зі звичками Пригожина.

"Як повідомляє джерело, донедавна Пригожин вимагав від пілотів максимально плутати маршрути. Приміром, у точку призначення він летів одним літаком, повертався вже іншим. У процесі перельоту обидва судна розліталися на різні закриті аеропорти. А коли замовляв маршрут, наприклад, до Жуковського, міг узяти і без повідомлення Росавіації полетіти на запасний аеродром у Пулково. А інший борт, навпаки, відправити до Підмосков'я. Так було навіть після заколоту", – пише телеграм-канал.

Після приземлення літаку він також наказував знищити списки пасажирів.

Проте незадовго до авіакатастрофи, яка сталася 23 серпня, внаслідок вимог і погроз з боку державних служб РФ, Пригожин був змушений відмовитися від своїх заходів безпеки.

"Нещодавно Росавіація та низка інших служб пригрозили великими проблемами МНТ-Аеро і категорично заборонили літакам Пригожина міняти маршрути, а також вимагали летіти, як заплановано спочатку", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що загибель у авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина – це відверта помста президента РФ Володимира Путіна за марш на Москву.

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