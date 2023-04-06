Пригожин має проблеми з особовим складом: у ГУР розповіли, хто буде воювати замість "вагнерівців"

ПВК “Вагнер” зазнає нищівних втрат у битвах за Бахмут. Це підтверджує представник адміністрації Джо Байдена, у Вашингтоні. Тим часом Міністерство оборони та Генштаб Росії різко обмежили постачання та боєприпаси для “вагнерівців”, тому ватажок ПВК Пригожин має проблеми з набором особового складу.

Про це розповів Вадим Скибицький, заступник начальника ГУР Міноборони України в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

Через конфлікт Євгена Пригожина із міністром оборони Федерації Сергієм Шойгу Міноборони РФ прагне повністю витіснити з публічного простору засновника ПВК “Вагнер”, про що заявили у Генштабі ЗСУ наприкінці лютого.

Претензії Пригожина до влади РФ

Пригожин скаржиться, що “вагнерівцям” не постачають боєприпаси у достатній кількості. А його особисто позбавили доступу до найвищого керівництва держави. Ба більше, ліквідацію російського пропагандиста Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський, близького до засновника ПВК “Вагнер”, експерти називають особистим “привітом” Пригожину.

“Цей конфлікт продовжується. Хто вийде переможцем? Найімовірніше, Міністерство оборони та Генштаб. Вони різко обмежили постачання та боєприпаси для “вагнерівців”. Пригожин має проблеми з набором особового складу. До того ж, він не виконав тієї обіцянки, яку давав: він казав, що до вересня візьме Бахмут. Він почав критикувати російську регулярну армію, хоча сам не виконав своїх обіцянок”, — заявив Вадим Скибицький.

Хто може замінити ПВК "Вагнер"

У Кремлі хочуть знайти альтернативу ПВК “Вагнер”. У Міноборони Британії вважають, що Москва прагне контролювати найманців, хоча відомо, що найманство в Росії є кримінальним злочином.

У звіті британської військової розвідки сказано, що на тлі гучної ворожнечі між Міноборони Росії та ПВК “Вагнер” російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити його на ПВК, над яким воно матиме більший контроль.

"Росія, ймовірно, вважає, що ПВК в Україні, як і раніше, корисні, тому що вони менш обмежені рівнем заробітної плати та дієздатністю, які перешкоджають ефективності регулярної армії”, — йдеться у звіті.

Також там йдеться про те, що російське керівництво вважає масштабні втрати найманців не таким болісним для сприйняття населенням, ніж загибель військовослужбовців регулярної армії. А лише під Бахмутом ПВК “Вагнер” втратила десятки тисяч людей. Проте федеральна статистика найманців не враховує.

Які приватні компанії, окрім ПВК "Вагнер" воюють проти України

У війні проти України беруть участь члени наступних приватних компаній:

“Редут-Антитерор”,

“Ліга”,

“Патріот”

Компанія "Патріот" підпорядкована міністру оборони Росії Шойгу.

Нова приватна військова компанія з’явилася і в анексованому Росією Криму. Відповідальним за неї призначили голову окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова. Загалом у Росії існує щонайменше десять приватних військових компаній. І якщо 10 років тому їх залучали до бойових операцій у двох-трьох країнах, то після 2015 року географію значно розширили.

Нагадаємо, нещодавно повідомили, що Міноборони Росії, ймовірно, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східної групи військ в Україні через провальні операції на Донеччині.

Читайте також: