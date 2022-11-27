Пригожин може готувати ув'язнених росіян для нападу з Білорусі – Фейгін

Загроза повторного нападу з Білорусі загострюється. Є ймовірність, що підготовкою вторгнення в Україну з Півночі займається голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який вже нібито приїжджав інспектувати білоруські частини, може готувати ув'язнених для повторного нападу з території Білорусі.

Про це 24 каналу розказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

Ворог може планувати кинути близько 15 тисяч "зеків" на Північ, аби вони фактично своїми тілами "розмінували" дорогу для регулярної армії РФ і бронетехніки. Виключати таку можливість не можна.

Політик зауважив, що хоч поки точної інформації про те, що таке рішення прийняте, немає, але враховуючи те, що ПВК "Вагнера" та система Міноборони РФ активно рекрутують "зеків", ймовірність того, що таких ув'язнених можуть кинути на Київський або на Волинський напрямок, існує.

На думку Фейгіна, операція "Північ" в тому чи іншому виконанні справді готується. Росія перекинула понад 10 тисяч мобілізованих на територію Білорусі. Там відбувається саме підготовка наступу на Україну.

"Усе так далеко зайшло, що зеки це будуть, "мобіки", чи ще хтось – ролі не грає. Мені здається, що будуть різні сегменти, але без участі білоруських військ абсолютно точно не "вигорить", це взагалі не дасть жодного результату, - підкреслив Фейгін.

Він також зазначив, що навіть з участю білоруської армії росіяни, звісно, не отримують жодних гарантій успіху, але без неї – вони просто приречені на провал.

Повторний напад з території Білорусі: думки експертів

Марк Фейгін вважає, що Путін намагається змусити Лукашенка взяти участь у війні, тоді як сам білоруський диктатор боїться за власну безпеку.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив інформацію від деяких західних ЗМІ, що білоруські війська невдовзі вступлять у війну проти України на боці Росії.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що потенційна загроза наступу з Півночі обернеться для окупантів справжнім фіаско.

Читайте також: