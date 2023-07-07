Пригожин може стати новим президентом РФ: експерт пояснив, як ватажок терористів візьме Путіна за "Фаберже"

Зупинити Пригожина на шляху до Кремля може тільки смерть.

Ватажок терористів “Вагнера” Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

Про це в інтерв’ю програмі “Аргумент” розповів полковник запасу КДБ, ексрозвідник Сергій Жирнов.

За його словами, якщо Пригожина не “приберуть” до президентських виборів, у нього є всі шанси переграти російського диктатора Путіна.

"Пригожин, за моїми розрахунками, повинен змусити Путіна влаштувати справжні вибори президента Російської Федерації. Він вийде до народу і скаже: "Ось 20 років вас обманювали, от не було ніяких виборів, а ці вибори будуть справжні. Буду розстрілювати будь-якого, хто буде помічений за махлюванням. І я виставляю свою кандидатуру проти кандидатури Путіна", - каже Сергій Жирнов.

Він також додав, що потенційно Пригожин може стати наступним президентом РФ. Зупинити його шлях до Кремля може тільки смерть. Водночас якщо б не переговорний процес, коли ватажок терористів влаштував в Росії заколот, “вагнерівці” зайшли б до Кремля.

"Наступного разу нічого оголошувати не будуть - вони прийдуть в Москву, займуть Кремль, а потім звідти Пригожин з матюками запише відео, виведе Путіна, підвісить його за "Фаберже" на найближчому суку, десь там в кремлівському палаці", - прогнозує колишній розвідник.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, чому Путін після заколоту поїхав до Дагестану.

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