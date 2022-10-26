Пригожин намагається посилити свою позицію в інформпросторі РФ і кидає виклик монополії Путіна: навіщо

"Кухар Путіна", засновник ПК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, використовує дедалі більше платформ для посилення позиції в інформаційному просторі. Зокрема, він залучив ресурс "RiaFan", аби просувати свою кампанії з вербування зеків для війни в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що Пригожин, ймовірно, використовує все більше платформ для набуття влади. " Режим Путіна значною мірою залежить від монополізації Путіним державного інформаційного простору, але Пригожин все більше кидає виклик цій монополії", - йдеться у звіті.

Тим часом бізнесмен Пригожин формує потрібні наративи про "вагнерівців" серед військкорів, постійно відволікаючи увагу від своїх сил - тим самим принижуючи російське військове командування.

Він все частіше критикує російське Міноборони, аби приховати відсутність "перемог" своїх найманців під Бахмутом. Бої там тривають від літа, але суттєвих успіхів "вагнерівці" не досягнули, а натомість зазнають врат.

"Тісна взаємодія Пригожина зі ЗМІ та інтернет-спільнотою дозволяє йому реагувати на будь-яку критику чи несприятливі наративи в режимі реального часу, на відміну від Міноборони Росії чи Кремля", - пишуть аналітики.

В ISW зауважують, що невдоволення силовиків діями Росії в Україні вказує на те, що президент-диктатор Володимир Путін продовжуватиме боротися за умиротворення прихильників війни у довгостроковій перспективі.

Роль Пригожина у війні

Останнім часом у Росії зростає вплив "кухаря Путіна". Він продовжує будувати паралельну до Міноборони військову структуру. Аналітики ISW вважають, що це може стати великою загрозою для правління Путіна.

Щобільше - Пригожин вистрибує з штанів, щоб вислужитися перед диктатором. Втім, цим він ще й підриває авторитет президента. Адже може перетягнути роль "сильної людини" на себе.

Крім цього. Пригожин активно вербує зеків у колоніях. Він сам їздить до в'язниць та шукає "добровольців". Крім того, охочих воювати він шукає навіть за кордоном за допомогою російських олігархів.

В українській розвідці повдомляють, що бізнесмен не гребує навіть хворими зеками. ПК "Вагнер" вербує в'язнів з ВІЛ та гепатитом С. В Україні вже виявлено таких полонених бойовиків.

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