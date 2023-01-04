Пригожин намагається зняти з себе відповідальність за поразку біля Бахмута: вже знайшов винних

Російський олігарх, засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин готує інформаційне підгрунтя для того, аби хоч якось пояснити невдачі свїх найманців біля Бахмута на Донеччині. Зокрема, бізнесмен намагається звинуватити у провалах Міністерство оборони Сергія Шойгу і російську промислову базу

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російські пропагандисти розширили інтерв'ю Пригожина, в якому той заявив, мовляв, сили "вагнерівців" в Бахмуті не можуть прорвати українську оборону. Він назвав наступ біля міста дуже виснажливим. Алігарх скаржиться, що в українських військових оборонні рубежі облаштовані через "кожні 10 метрів".

" Це важливий перелом для Пригожина. Він вперше представив сили "Вагнера" в Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху. Раніше Пригожин у жовтні 2022-го заявляв, що ПВК "Вагнера" ​​в районі Бахмута просувається на 100-200 метрів на добу", - наголошують в ISW.

Фахівці наголошують, що заяви "вагнерівців" про недостатню кількість бронетехніки, брак боєприпасів і складнощі з проривом оборони ЗСУ спрямовані на те, щоб зняти з Пригожина відповідальність за невдачу біля Бахмута.

"Ця заява має на меті звільнити Групу "Вагнера" та Пригожина від особистої відповідальності, приписуючи їхню нездатність взяти Бахмут до більших російських проблем із розподілом ресурсів", - наголошують в Інституті.

До слова, такі події якраз узгоджуються з висновками експертів, що штурми найманців "Вагнера" позицій ЗСУ під Бахмутом досягли кульмінації.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов каже, що президент Росії Володимир Путін втратив контроль над власним оточенням, яке відкрито веде боротьбу за вплив в Кремлі, а в перспективі ще й за його місце. Для Росії це означає "початок руйнування державної машини". Зокрема, олігарх Євген Пригожин все більше втручаєтсья в боротьбу за владу в РФ.

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