Пригожин озвучив, скільки "вагнерівців", які воювали проти України, помилував Путін

Євген Пригожин підтвердив, що Путін помилував ув'язнених з ПВК "Вагнер".

Президент Росії Володимир Путін помилував 5 тис. ув'язнених, в яких закінчилися контракти із ПВК "Вагнера".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

"Наразі закінчило контракт із ПВК Вагнера та вийшло на волю з помилуванням понад 5 тис. осіб", - заявив Пригожин.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в окупованому Криму місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов створив власну приватну військову компанію "Конвой", яка формально має статус "бойового армійського резерву".

Видання Bloomberg писало, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України. Натомість прагне зосередитися на діяльності в Африці.

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