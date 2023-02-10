Пригожин підігріває конфлікт: в ISW пояснили відмову від вербування ув'язнених до ПВК "Вагнер"

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжить вербувати ув'язнених для війни у російських в'язницях, попри заяви про припинення набору у в'язницях. Водночас він продовжує підігрівати конфлікт із Міноборони РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Пригожин заявив, що вербування російських ув'язнених "цілком припинено" і що всі зобов'язання виконуються.

На думку аналітиків, ПВК "Вагнера" продовжить вербування з в'язниць, але в обмеженій кількості.

В ISW зазначають, що вербування ув'язнених за останні кілька місяців сповільнилося, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що в період від листопада 2022 до січня 2023 скорочення чисельності ув'язнених в Росії стабілізувалося.

Це узгоджується із загальною тенденцією поступового заміщення "вагнерівців" звичайними російськими військами навколо Бахмута.

Водночас відомий російський блогер, пов'язаний із "Вагнером", закликав до звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлями військової форми.

Нагадаємо, Євген Пригожин повідомив, що набір найманців в угруповання з-поміж ув'язнених припинено. Відповідаючи на запитання журналістів "кухар Путіна" зазначив, що перед тими, хто наразі перебувають у лавах "вагнерівців", всі зобов'язання виконуються.

За словами журналістів, від російських ув'язнених нібито надходять відомості, що в колоніях більше не проводиться набір до ПВК, а сам Пригожин більше не відвідує місця ув'язнення.

Криваві бої за Соледар і Бахмут: Пригожин має комерційний інтерес

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