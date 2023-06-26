Пригожин після невдалого бунту заявив, що міг би "захопити всю Україну за добу"

Вожак терористичного угрупування "Вагнер" Євгеній Пригожин після свого невдалого бунту розмріявся, що 24 лютого 2022 року "міг би за добу захопити усю територію України" та дійти до Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба російського терориста.

Російський бойовик Пригожин заявив, що "хотів показати окупаційному Міноборони, як потрібно воювати". Він похвалився, що дійшов майже до Москви без особливого спротиву. Терорист вважає, що якби 24 лютого 2022 року на Україну напали його бойовики, то вони б "за добу дійшли до Ужгорода".

"Марш справедливості показав безліч речей, про які ми говорили раніше. Ми блокували всі штаби й аеродроми. Ми пройшли відстань від місця старту російських військ 24 лютого до Києва, і від цієї ж точки до Ужгорода. Якби дії 24 лютого виконував підрозділ за рівнем навченості, як ПВК "Вагнер", спецоперація, можливо, тривала б добу. Ми показали рівень організації, якій має відповідати армія", - заявив терорист Пригожин.

Терорист похвалився, що його бойовиків у Росії "зустрічали квітами". Він не уточнив, чи розраховує на такий "теплий прийом" в Україні.

Невдалий бунт Пригожина та чи є загроза для України

У ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

Проте згодом Пригожин заявив, що через диктатора Лукашенка йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття". Після цього вожака терористів "Вагнера" відправили до Білорусі.

Через це колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннат заявив, що "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ після того, оскільки їхній ватажок виїхав до Білорусі.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу "вагнерівців" з території Білорусі. Він наголосив, що ситуація на кордоні контрольована Силами оборони.

26 червня Пригожин озвучив причини, чому не пішов на Москву, мовляв "не мав на меті повалення кремлівського режиму".

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