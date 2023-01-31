Пригожин побоюється, що за його найманців у Сирії та Африці серйозно візьмуться американці – ЗМІ

Американці можуть "взятися" за основні об'єкти "Вагнера", з яких фінансується приватна військова компанія.

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин побоюється, що за його найманців у Сирії та Африці візьмуться американці.

Про це пише проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело.

Так, за їхніми даними, американці можуть "віджати" у "Вагнера" основні об'єкти, з яких фінансується ПВК Пригожина.

"Обговорюється, що за "Вагнер" можуть серйозно взятися американці в Африці та Сирії. Якщо так станеться, то є ризик, що відіжмуть головні об'єкти, які там зараз під охороною музикантів і з яких йде фінансування. Нехай це сильно ніколи не обговорювалося вголос, але вважалося , що з тих об'єктів оркестр ("Вагнер" - ред.) і живе. Ось тут і може знадобитися величезний обсяг коштів, щоб перекрити витрати. І не факт, що їх дадуть", - каже джерело.

Санкції США проти ПВК "Вагнер"

США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Мінфін Сполучених Штатів заморозив усі активи угруповання.

Радник голови МВС Вадим Денисенко також зазначив, що хоча Пригожин і продовжує набирати найманців серед засуджених у Росії на війну проти України. Однак йому вистачить людей на 6-9 місяців, якщо збережеться нинішня система "утилізації вагнерівців".

​​Читайте також: