Пригожин попався на брехні про "оточення" Бахмута, знявши відео в іншому місці (фото)

Головний "вагнерівець" записав відеозвернення за 7 км від "оточеного" міста.
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збрехав про начебто "оточення" Бахмута його найманцями, записавши відео зовсім в іншому місці.
На це звернули увагу в "Центрі національного спротиву".
Пригожин записав відео, на якому стверджує про "оточення" "вагнерівцями" Бахмута. Ролик був викладений до Мережі вранці 3 березня.
Однак це відео було записане ні не в місті, ні на його околицях, адже власника "Вагнера" не пускає туди його власна охорона.
Судячи з викладених Пригожиним кадрів, він насправді перебуває в селі Парасковіївка, що за 7 км від Бахмута. Про захоплення цього населеного пункту ворог оголосив 20 лютого.
В "ЦНС" наголосили, що відео головного "вагнерівця" провокативне і є частиною дезінформаційної кампанії проти українців. Мета ворожої кампанії – поширення панічних настроїв та провокування вищого військово-політичного керівництва України.
Нагадаємо, за даними Пентагону і Генштабу ЗСУ, українські війська станом на 3 березня продовжують утримувати Бахмут. Ситуація у відповідному районі залишається нестабільною. Там продовжують свій наступ і "вагнерівці", і регулярні війська РФ.
В українському Генштабі уточнили, що окупанти не полишають спроб оточити Бахмут і протягом доби ЗСУ відбили там численні ворожі атаки.
Зауважимо, що в Бахмуті вкотре побував командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Там він заслухав доповіді командирів про ситуацію та ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.
За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, щоденні втрати росіян біля Бахмута становлять близько 500 убитими й пораненими.
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