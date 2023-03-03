Пригожин попався на брехні про "оточення" Бахмута, знявши відео в іншому місці (фото)

Головний "вагнерівець" записав відеозвернення за 7 км від "оточеного" міста.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збрехав про начебто "оточення" Бахмута його найманцями, записавши відео зовсім в іншому місці.

На це звернули увагу в "Центрі національного спротиву".

Пригожин записав відео, на якому стверджує про "оточення" "вагнерівцями" Бахмута. Ролик був викладений до Мережі вранці 3 березня.

Однак це відео було записане ні не в місті, ні на його околицях, адже власника "Вагнера" не пускає туди його власна охорона.

Судячи з викладених Пригожиним кадрів, він насправді перебуває в селі Парасковіївка, що за 7 км від Бахмута. Про захоплення цього населеного пункту ворог оголосив 20 лютого.

Скриншот

Скриншот

В "ЦНС" наголосили, що відео головного "вагнерівця" провокативне і є частиною дезінформаційної кампанії проти українців. Мета ворожої кампанії – поширення панічних настроїв та провокування вищого військово-політичного керівництва України.

Нагадаємо, за даними Пентагону і Генштабу ЗСУ, українські війська станом на 3 березня продовжують утримувати Бахмут. Ситуація у відповідному районі залишається нестабільною. Там продовжують свій наступ і "вагнерівці", і регулярні війська РФ.

В українському Генштабі уточнили, що окупанти не полишають спроб оточити Бахмут і протягом доби ЗСУ відбили там численні ворожі атаки.

Зауважимо, що в Бахмуті вкотре побував командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Там він заслухав доповіді командирів про ситуацію та ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, щоденні втрати росіян біля Бахмута становлять близько 500 убитими й пораненими.

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