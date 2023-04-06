Пригожин "прокинувся" та усвідомив, що окупанти в Бахмуті системно отримують "по зубах" від ЗСУ

Російські окупанти усвідомили, що ЗСУ нікуди з міста-фортеці Бахмута не вийшли. Українська армія організувала оборону та знищує росіян.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин усвідомив, що українська армія з Бахмуту нікуди не ділася та продовжує системно знищувати російських окупантів.

Про це повідомила пресслужбі ватажка терористів.

“Слід сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста. Потім, коли вони підуть із Бахмута, ми повністю видворимо всіх до останнього. Безумовно, вони займуть оборону в районі Годинника Яру та на підступах до Бахмута. Тому ні про який наступ поки, я вважаю, не йдеться”, - сказав Пригожин.

Також він додав, що для позитивної динаміки окупантам необхідно переконатися в тому, що їхні фланги надійно захищені, а також переконатися в тому, що у них є нормально командування.

Нагадаємо, що терорист Гіркін разом із донецьким колаборантом Губаревим, пропагандистом Калашниковим та іншими створив “Клуб розлючених патріотів”.

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