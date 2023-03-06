Пригожин раптово заявив, що ЗСУ сформували угруповання для блокування "вагнерівців" під Бахмутом

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив заяву про проблеми під Бахмутом. За його словами, ЗСУ сформували угруповання для блокування його найманців на Бахмутському напрямку.

Про це написано в Телеграм-каналі Пригожина.

За словами ватажка, для того, щоб розблокувати Бахмут, бажано заблокувати ПВК "Вагнер".

"Для цього ЗСУ створили низку угруповань: одне угруповання у Слов'янську — 67-ма бригада, друге угруповання в Сіверську — 81-ша та 66-та бригади, ще одне угруповання в Часовому Яру та одне — у Костянтинівці. ЗСУ для того, щоб гарантовано розблокувати Бахмут, необхідно заблокувати ПВК "Вагнер". І вийде "пиріжок": начинка — це оточені нами частини ЗСУ (у разі, звичайно, якщо буде повне оточення Бахмута), а оболонка — це, власне, ПВК "Вагнер", — заявив Пригожин.

Терорист заявив, що "стукає в усі двері, б'є на сполох з боєприпасами та підкріпленням, а також щодо прикриття флангів". Він вимагає злагоджених дій, інакше на окупантів під Бахмутом чекає величезна катастрофа.

"У разі, якщо всі злагоджено, без амбіцій, ви*бонів та істерик зроблять цю спільну роботу, тоді ми блокуємо ЗСУ, а ЗСУ нас не блокують. Якщо ні, то всім прийде п*здець", — пише Пригожин.

За його словами, він особисто стане "вишенькою" в цьому "пиріжку" і разом із "вагнерівцями" опиниться в пастці.

"ЗСУ будуть боротися за Бахмут до кінця, і це очевидно. Ми маємо робити свою роботу теж до кінця. Але коли весь світ збирається довкола тебе, то необхідно, щоб хтось із тобою взаємодіяв. Тому ми й стукаємо у всі двері", — додав Пригожин.

Додамо, що український військовий експерт розповів, що події на фронті у війні зламали багато норм і шаблонів ведення боїв.

Також розвідка Британії надала звіт, у якому йдеться: ЗСУ зміцнюють Бахмут елітними підрозділами.

Читайте також: