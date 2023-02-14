Пригожин розповів, чому ПВК "Вагнер" відсторонили від вербування ув'язнених

Євген Пригожин назвав декілька причини, чому його було повністю усунуто від вербування в'язнів.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 9 лютого заявив про припинення вербування ув'язнених на війну проти України, тоді він не пояснив, з чим пов'язано таке рішення. Проте зараз з'явилася інформація, що його усунення пов'язане з протидією військового керівництва Росії. Євген Пригожин назвав три основні причини.

Про це пише видання "Важливі історії".

Так, до Пригожина звернувся депутат Свердловської області РФ з проханням посприяти у вербуванні з колоній жінок. Пригожин же відповів, що більше не задіяний у вербуванні російських ув'язнених та назвав три причини такого рішення:

"Надмірно висока ефективність виконання завдань, що ставить у незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб, а також дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту. Логіка: "Занадто сміливі для армії і шкідливі, вони не дають відсидітися в кущах".

"ПВК Вагнера використовує ув'язнених не як ув'язнених, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколов'язованої еліти".

"Певна кількість навколовоєнних функціонерів вирішила, що якщо вони набиратимуть ув'язнених, то зуміють прославитися як ПВК Вагнера".

Пригожин припинив набір ув'язнених до ПВК "Вагнера"

Російський олігарх та власник "Вагнера" Євген Пригожин припинив набір ув'язнених до приватної військової компанії.

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль боїться впливу бізнесмена, власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У Москві продовжують відмовляти так званому "кухареві Путіна" в легітимності та владі в Росії.

У британській розвідці також вважають, що ймовірною причиною цього є конкуренція з Міноборони РФ.

Російський опозиціонер Марк Фейгін пояснив, що Пригожин перестав вербувати "зеків" на війну проти України, оскільки цю ініціативу перехопило відомство Шойгу.

Євген Пригожин тривалий час вербував на війну російських "зеків". За це він обіцяв їм свободу, після "відпрацювання" шестимісячного контракту на війні.

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