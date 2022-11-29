Пригожин у в'язниці був "півнем": Арестович - про скандальне минуле керівника ПВК "Вагнер"

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію про те очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин у в'язниці був з "касти опущених". Він вважає, що публікація такої скандальної інформації може бути комусь вигідна у Росії.

Про це Арестович написав на своєму телеграм-каналі.

Радник Офісу президента зазначив, що інформація про непросте минуле керівника ПВК "Вагнер" може загрожувати Пригожину новими проблемами. До "кухаря Путіна" можуть виникнути додаткові питання серед найманців та засуджених, яких він вербує на війну проти України. Втрата авторитету для Пригожина може означати втрату впливу у Росії.

Арестович відзначив, що поки невідомо, чи хтось у Кремлі почав боротись із Пригожиним чи це просто "кримінальний авторитет" вирішив розповісти правду про минуле терориста Путіна.

Радник Офісу президента відзначив, що цікавим є і той факт, що Пригожин поки не відреагував на скандал.

Скандальне відео щодо минулого Пригожина

Російський "кримінальний авторитет" Саша Курара записав відео, у якому розповів сенсаційне минуле "кухаря Путіна" Євгена Пригожина. Курара каже, що Пригожин через втягнення неповнолітніх у проституцію займав у тюрмі найнижчу касту - "опущених". Також російський кримінальний авторитет заявив, що керівник ПВК "Вагнера" під час свого перебування у в'язниці був "півнем", що на тюремному сленгу означає, що він вступав у статеві контакти із іншими засудженими.

Курара закликав ув'язнених не йти до лав ПВК "Вагнера", бо у злочинному світі отримувати накази від "опущених" вважається принизливим.

"А тепер ви, які йдете до цього ПВК "Вагнера", стаєте під прапор пі***са, вами командує пі***с і ви прирівнюєте себе до пі***са. Навіть не те що прирівнюєте — ви стаєте нижче, ніж пі***с… Згадай, Женю, півень є**ний, як тебе гнобили", — розповідає Саша Курара.

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