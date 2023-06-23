Пригожин вибухнув новою критикою в бік Шойгу: "Україна останні вісім років не бомбила Донбас"

Ватажок терористів каже, що Шойгу зробив все, щоб армія РФ була у неповноцінному стані.

Ватажок терористів “Вагнера” Євген Пригожин вибухнув черговою критикою в бік Міністерства РФ. Він заявив, що Україна останні вісім років не “бомбила Донбас” та не збиралася “нападати на Росію з НАТО”.

Про це Пригожин заявив у відео.

За його словами, українські військові протягом восьми років не обстрілювали Донбас, а обмінювалася з армією РФ ударами - у відповідь на постріли з боку терористів.

“Українці мали угруповання, яке знаходилося на кордоні з територією Донбасу. Це угруповання складалося з різних добровільних націоналістичних формувань, а також чинної армії ЗСУ. Ми били по ним, вони били по нам. Це відбувалося всі ці довгі вісім років. Іноді кількість перестрілок зростала, іноді зменшувалась. На 24 лютого 2022 року нічого надординарного не було. Зараз Міноборони намагається обдурити громадськість та президента, розповівши історію про те, що з боку України була агресія і вони разом із НАТО хотіли на нас напасти”, - каже Пригожин.

Також він додав, що так звана “СВО” була почата з інших підстав. Сама ж армія РФ, як тільки до неї прийшов теперішній Міноборони Шойгу, нічим не займалася. Вони не проходили бойове навчання, не освоювали сучасні види військової техніки.

“Тому армія РФ була в настільки неповноцінному стані, що ніякі бойові дії вона вести не могла”, - підкреслив ватажок терористів.

Нагадаємо, що Шойгу пообіцяв Путіну сформувати "резервну армію".

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