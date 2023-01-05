Пригожин відпустив на волю групу зеків, які воювали в Україні: серед них рецидивісти та вбивці

Пригожин на відео заявив, що завербовані зеки "відпрацювали свій контракт із честю". Водночас, їхнє повернення вже викликає страх у земляків.

Власник приватної військової компанії "Вагнер", олігарх Євген Пригожин відпустив на волю першу партію зеків, які "відпрацювали контракт", відвоювавши проти України пів року.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

На опублікованому відео видно, як Пригожин тисне руки людям у камуфляжі та вітає їх із "відпрацюванням контракту".

"Контракт свій із честю відпрацювали, з гідністю, одні з перших. Відпрацювали так, як мало хто працює… Суспільство має ставитись до них із глибокою повагою, а закони вони порушувати не повинні", — каже очільник "вагнерівців".

Наприкінці відео Пригожин закликає колишніх в'язнів, "багато не бухати", "наркотики не вживати", "баб не ґвалтувати" та "не бідокурити".

Яких злочинців відпустив Пригожин

Російські ЗМІ тим часом впізнали деяких ексзеків, кого відпустив на волю Пригожин. Більшість з них – жителі Санкт-Петербурга чи Ленінградської області.

Так, російська служба ВВС впізнала неодноразово засудженого 34-річного Анатолія Сальміна із Ленінградської області. Знайомі Сальміна підтвердили, що на відео справді він.

На фразі Пригожина: "Алкоголь – зло. Наркотики – зло. Баби – добро", – Сальмін, що стоїть праворуч від Пригожина, починає сміятися.

Сальмін відбував покарання за крадіжку авто, а потім – за вбивство. Повернувшись із в'язниці він жив за те, що вкрав у сусідів.

"Є ті. які наважилися написати на нього заяву. Але є й ті, що мовчали. Є люди, які досі дуже бояться, що він повернеться до нашого міста. І я дуже боюся, що він щось зробить із цими людьми. Сальмін – страшна людина", – зазначає знайома "вагнерівця".

За інформацією телеграм-каналу "Агентство", серед помилуваних є Дмитро Каравайчик. 2019 року він був засуджений до 17 років колонії суворого режиму "за створення злочинного угруповання з виробництва та збуту амфетаміну".

Ще один ув'язнений – Олександр Суєтов. 2020 року людина з таким ім'ям та прізвищем отримала 10 років колонії суворого режиму як організатор злочинного угруповання, яке здійснювало нальоти на ювелірні магазини в Санкт-Петербурзі.

Також журналісти "Агентства" впізнали ще двох завербованих зеків – Дениса Кінєва и Станіслава Усачева.

Міць Пригожина в РФ зростає

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин створив паралельну армію з найманців і зеків. Зараз він кидає свої сили, щоб захопити Бахмут, проте поки безуспішно. Олігарх активно критикує Міноборони РФ та Генштаб, очолювані Шойгу та Герасімовим.

Шойгу своєю чергою "топить" Пригожина "снарядним голодом". Так, в одному із останніх конфліктів "вагнерівці" записали відеозвернення, обклавши матом начальника Генштабу Герасимова: "Начальник Генерального штабу! Ти пі*ор. В нас немає снарядів".

За інформацією деяких російських ЗМІ, власник ПВК "Вагнер" пересварився ледь не з усіма елітами РФ. Недавно Пригожин порівняв "прогнози" заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва на 2023 рік з "еротичними фантазіями".

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