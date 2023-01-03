Пригожин вигадав виправдання, чому його "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут

За його словами, бракує броньованої техніки та боєприпасів.
Засновник приватної військової компанії "Вагнер", російський олігарх Євген Пригожин вигадав, чому його найманцям не вдається захопити Бахмут у Донецькій області. До слова, ватажок бойовиків називає місто Артемівськ - таку назву воно носило до 2016-го.
У коментарі російським засобам масової пропаганди він поскаржився на ЗСУ.
За його словами, Збройні сили організували щонайменше "п'ятсот рубежів оборони". Мовляв, його найманці днями борються за кожен будинок у Бахмуті.
"Артемівськ (Бахмут – ред.) – це фортеця у кожному домі. Що таке прорвати оборону? Я вам скажу, що таке "прорвати оборону". Це сьогодні один будинок взяв, прорвав оборону, а за цим будинком ще одна оборона. Правильно? І не одна оборона. Таких ліній оборони.... Скільки в Артемівську рубежів оборони? Напевно, якщо сказати 500, ми не помилимося, так? Кожні 10 метрів – рубіж оборони", - заявив Пригожин.
За його словами, "вагнерівцям" бракує броньованої техніки та боєприпасів.
Нагадаємо, британські розвідники розповіли, що армія Росії зменшила свою активність у районі Бахмута Донецької області. Усередині грудня російські військові та бойовики "Вагнера" брали участь у своїх піхотних атаках навколо міста. Втім, багато з цих операцій погано підтримувалися.
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