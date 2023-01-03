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Пригожин вигадав виправдання, чому його "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Пригожин вигадав виправдання, чому його "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут

Фото: Associated Press

За його словами, бракує броньованої техніки та боєприпасів. 

Засновник приватної військової компанії "Вагнер", російський олігарх Євген Пригожин вигадав, чому його найманцям не вдається захопити Бахмут у Донецькій області. До слова, ватажок бойовиків називає місто Артемівськ - таку назву воно носило до 2016-го.

У коментарі російським засобам масової пропаганди він поскаржився на ЗСУ.

За його словами, Збройні сили організували щонайменше "п'ятсот рубежів оборони". Мовляв, його найманці днями борються за кожен будинок у Бахмуті.

"Артемівськ (Бахмут – ред.) – це фортеця у кожному домі. Що таке прорвати оборону? Я вам скажу, що таке "прорвати оборону". Це сьогодні один будинок взяв, прорвав оборону, а за цим будинком ще одна оборона. Правильно? І не одна оборона. Таких ліній оборони.... Скільки в Артемівську рубежів оборони? Напевно, якщо сказати 500, ми не помилимося, так? Кожні 10 метрів – рубіж оборони", - заявив Пригожин.

За його словами, "вагнерівцям" бракує броньованої техніки та боєприпасів. 

Нагадаємо, британські розвідники розповіли, що армія Росії зменшила свою активність у районі Бахмута Донецької області. Усередині грудня російські військові та бойовики "Вагнера" брали участь у своїх піхотних атаках навколо міста. Втім, багато з цих операцій погано підтримувалися.

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Дата публікації
Перегляди
8315
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