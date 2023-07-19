Пригожин вперше після бунту звернувся до "вагнерівців": погрожує знову воювати проти України

Терорист Пригожин заявив, що у "Білорусі буде друга армія світу".

Російський терорист Євгеній Пригожин вперше після бунту звернувся до бойовиків ПВК "Вагнер". Він назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та назвав умови повернення на війну проти України.

Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали, близькі до "вагнерівців".

Російський терорист Пригожин вперше після бунту виступив перед своїми найманими вбивцями.

Він заявив, що "ситуація на фронті - це ганьба, у якій його бойовики більше не братимуть участі". Пригожин зазначив, що тепер "вагнерівці" робитимуть з білорусів "другу армію світу".

Пригожин визнав, що його терористи будуть в Білорусі "певний час", а потім готуватимуться до "мандрівки в Африку".

Терорист також заявив про готовність повернутись на війну проти України, якщо "вагнерівців" не змусять зганьбити себе і свій бойовий досвід".

Бунт Пригожина

24 червня російський терорист Євген Пригожин влаштував бунт проти окупаційного Міністерства оборони. Його бойовики захопили військові обєкти у Ростові-на-Дону та колоною вирушили на Москву. Дорогою "вагнерівці" збили кілька бортів російської військової авіації.

Проте згодом нібито за посередництвом Лукашенка терористу Пригожину вдалось домовитись з диктатором Путіним. ПВК "Вагнер" за цих умов перебуватиме у Білорусі.

Читайте також: