Пригожин записав звернення після "відходу" до Білорусі: пообіцяв нові перемоги

Зазначимо, що після невдалої спроти заколоту Пригожин лише один раз виступав із публічною заявою.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вперше за тиждень записав аудіозвернення до своїх прихильників.

Воно було опубліковано у близькому до угруповання пропагандистському телеграм-каналі "Grey Zone".

"Сьогодні нам як ніколи потрібна ваша підтримка. Дякую вам за це. Я хочу, щоб ви розуміли наш "Марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію нашого суспільства. І думаю, що багато з цього нам вдалося. Найближчим часом, я впевнений, що ви побачите наші наступні перемоги на фронті. Дякую, хлопці!", – сказав Пригожин.

Про свої подальші плани та про місцеперебування своє і своїх бойовиків власник ПВК "Вагнер" не повідомив.

Зазначимо, що після невдалої спроти заколоту Пригожин лише один раз виступав із публічною заявою. В 11-хвилинному записі він розповів свою версію подій, і запевняв, що не збирався скидати режим.

Нагадаємо, що після невдалої спроби бунту власник ПВК "Вагнер Євген Пригожин втік до Білорусі.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" поки, крім свого лідера, ще не приїхали до Білорусі, а перебувають у таборах на окупованій Луганщині.

Тим часом ЗМІ зафікували, що у Білорусі ремонтують покинуту військову частину. Ймовірно, там розташуються “вагнерівці”.

Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що "вагнерівці" робитимуть у Білорусі і чи є загроза нападу з півночі.

Сьогодні, 3 липня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше прокоментував "похід" Пригожина на Москву.

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