Пригожин знову вербує зеків у російських колоніях: з'явилося нове відео

Олігарх відверто каже ув'язненим, що "шляху назад немає".

Наближений до Кремля російський олігарх, якого називають кухарем Путіна, а також негласний очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин знову вербує російських ув'язнених у колоніях.

Нове відео розмови Пригожина з російськими зеками з'явилося у Мережі.

"Ті, хто пройдуть співбесіду і потім матимуть сумніви (чи їхати на війну – Ред.), можуть відмовитися. Нам потрібні ті, хто хоче воювати, кому це подобається. Але якщо ви поїхали з нами, шляху назад немає. На зону не повернеться ніхто", – говорить на відео очільник ПВК "Вагнера".

Роль Пригожина у війні РФ з Україною

Російський олігарх і "кухар Путіна" Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера".

Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. До лав ПВК олігарх брав всіх підряд. Зокрема, він завербував на війну проти України маніяка-канібала.

Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування". Олігарх закликав їх повертатися у стрій після протезування.

Один із в'язнів, який приєднався до лав "Вагнера" розповів, як Пригожин вербував у колонії і пропонував змити гріхи кров’ю українців.

Також Пригожин заявив, що його представник займається будівництвом "оборонних споруд" та формуванням "народного ополчення" у Бєлгородській області.

Видання Middle East Eye повідомляло, що Пригожин масово вербує "вагнерівців" за кордоном за допомогою російських олігархів.

Військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов розповідав, що смертність особового складу ПВК "Вагнер" на війні проти України складає 90% особового складу.