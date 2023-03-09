Пригожина відключили від зв'язку з Путіним: просив снаряди для "вагнерівців"

Пригожин, який пов’язаний з вогнерівськими терористами, поскаржився на те, що його відключили від спецзв’язку.

Пригожина відключили від спецзв’язку та перестали приймати у російських міністерствах. Причиною того, начебто, стало те, що він попросив надати йому снаряди для “Вагнерівців”.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як зазначається, Пригожин поскаржився, що його та найманців повністю відімкнули від урядового зв’язку, а також заблокували всі пропуски в міністерства.

“Для того щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку у всіх офісах у всіх підрозділах. І ще важливий момент: заблокували всі перепустки до всіх відомств, які мають приймати рішення. Тому я тепер можу просити боєприпаси лише через ЗМІ”, — сказав Пригожин.

Водночас він подякував віце-прем'єру Мантурову та гендиректору холдингу “Технодинаміка” Ігорю Насенкову, що входить у “Ростех”, за те, що ті продовжують робити снаряди.

Нагадаємо, що військове керівництво РФ хоче заткнути рота ватажку "вагнерівців" Євгену Пригожину.

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