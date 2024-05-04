"Пригріли змію": українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів

"Російський" військовослужбовець відкрив вогонь по "своїх" і розстріляв шістьох командирів із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела з боку противника.

Росіяни розповідають, що чоловік був місцевим мешканцем одного з захоплених ними населених пунктів. Після окупації його взяли на службу через нестачу охочих росіян воювати проти України. Його укомплектували і "закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий — 50 років".

"Вночі зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, почекав момент, і почав шмаляти у сплячих хлопців, і втік. Підсумок - пригріли змію". - бідкаються росіяни.

Як наслідок — чоловік "дружнім вогнем" розстріляв 6 російських військових із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

"У його прицілі опинилися командири з управління артилерійського дивізіону, після чого він сховався десь у районі Олександрівки", - повідомив Бутусов.

Нагадаємо, російський військовий відправив "на дембель" свого недбалого товариша по службі. Окупант під час стрілянини з РПГ у бік українських позицій "майстерно" вразив свого побратима реактивним струменем порохових газів через сопло гранатомета.

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