Прихильники Путіна вже тікають до РФ: у мерії Маріуполя повідомили терміни звільнення міста від окупантів

Влада Маріуполя розраховує звільнити місто від окупантів максимум до кінця 2023 року.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив в ефірі FREEДОМ.

"Якщо досить прагматично дивитися у фактах, звісно, є тільки один фактор (деокупації Маріуполя) – наші Збройні сили. Коли будуть готові деокупувати, будуть це робити. Ми розуміємо протяжність лінії фронту і складність ухвалення рішень. Ми налаштовуємося на весну-осінь, що ми повернемося додому, плани відновлення. Те, що це буде в наступний рік максимум, ми в цьому не сумніваємося на сьогоднішній день. Як буде розвиватися – питання нашого військового керівництва", – сказав Андрющенко.

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Посадовець акцентував, що тих, хто у Маріуполі підтримує ворога, вкрай небагато. Водночас "значна частина проросійськи налаштованих зараз тікають з Маріуполя до Росії". Андрющенко закликав маріупольців "довіряти і триматися".

"Ми будемо працювати з містом, маріупольцями увесь цей період, і в окупації, і в евакуації, робити все від нас залежне, щоб точно деокупація настала якомога раніше, пройшла якомога легше", – заявив він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі чоловік розгорнув прапор України на даху будинку (фото).

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