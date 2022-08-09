Прихильники "руского міра" у ЄС: в Австрії до українок чіплялася жінка з вигуками "Росія переможе" (відео)

У Європі останнім часом все частіше можна зустріти прихильників "руського міра", які від початку повномасштабної війни проти України вирішили показово демонструвати свої проросійські погляди.

Так, в Австрії до двох українок просто на вулиці причепилася жінка з антиукраїнськими поглядами.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

На ньому видно, що прихильниця "руского міра" йде за українками, фільмуючи все на телефон, і вигукує "Слава Росії!", "Росія переможе" і "Чий Херсон? До біса вашу Україну!".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Зазначається, що інцидент стався в австрійському місті Зальцбург. Користувачі соцмереж пишуть, що у жіночки немає навіть посвідки на постійне проживання, тільки віза.

І, очевидно, тепер у неї не буде і відпустки, оскільки сервіс з пошуку житла Booking відмінив їй бронювання у Відні. Про що палка прихильниця Росії зі сльозами повідомила у своєму телеграм-каналі.

"Ну що, задоволені, на**й. Ви мені зіпсували усю відпустку", - поскаржилася прихильниця "руского міра".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Такі випадки та агресія росіян до українців у Європі не поодинокі і з'являються все частіше.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 167-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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