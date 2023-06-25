Прихильники УПЦ МП на Хмельниччині кричали "Ганьба" рідним загиблого Героя під час його поховання (відео)

В українського військового, який загинув під час наступу, залишалася дружина та дочка.

Прихильники УПЦ МП у Красилові, що на Хмельниччині, у день поховання загиблого на війні військового Івана Кушнірука зібралися біля Свято-Троїцького храму та викрикували рідним Героя та побратимам "Ганьба".

Відео поширюють у соціальних мережах.

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За даними місцевих ЗМІ, події сталася 23 червня. У той день в останню путь проводжали військового, який загинув на війні. А ввечері на акцію протесту зібралися прихильники Московського патріархату. Саме коли військові та рідні виходили із храму після панахиди за загиблим Героєм, прибічники російської церкви влаштували їм "коридор ганьби". Вони злісно кричали: "Ганьба", "Ми не хочемо ПЦУ", "Герої в лапках служать рогатому сатані".

Тим часом московська церква та російські пропагандисти пишуть про спробу захоплення храму у Красилові. Про це 23 червня заявила пресслужба УПЦ і цинічно попросила молитися за "парафіян храму".

Прихильники УПЦ МП на Хмельниччині кричали рідним загиблого Героя та побратимам "Ганьба", "Ми не хочемо ЗСУ"

Що відомо про загиблого Івана Кушнірука

В Красилівській міській раді повідомляють, що Іван Кушнірук 5 червня під час наступу в районі населеного пункту Північне Донецької області зник безвісти. Пізніше стало відомо, що він загинув. Йому було 40 років. Вдома на нього чекали мама, дочка Софія, дружина Альона, брат Юрій і сестра Галина.

Прощання із Іваном відбулося на площі Незалежності біля пам’ятного знаку Героям України. Поки прихильники УПЦ викрикують "Ганьба", інші жителі Красилівської громади зустріли військового "живим" коридором, навколішки, з державною символікою та квітами зустріли траурний кортеж із Героєм, пише міськрада.

У Красилові на Хмельниччині прощалися із загиблим військови Іваном Кушніруком. ФОТО: Красилівська міська рада/Фейсбук

У Красилові на Хмельниччині прощалися із загиблим військови Іваном Кушніруком. ФОТО: Красилівська міська рада/Фейсбук

У Красилові на Хмельниччині прощалися із загиблим військови Іваном Кушніруком. ФОТО: Красилівська міська рада/Фейсбук

У Красилові на Хмельниччині прощалися із загиблим військови Іваном Кушніруком. ФОТО: Красилівська міська рада/Фейсбук

Нагадаємо, на Буковині представники УПЦ МП не хотіли впустити до церкви домовину з загиблим військовим для відспівування. Мати зі сльозами на очах благала його пропустити тіло її сина до храму і відспівати.

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