Приходько показала погрози від росіян на її адресу: "Розчленю, випатраю, обосу, обосру"

Українська співачка Анастасія Приходько оприлюднила розмову її ексколеги з росіянином, у якій він розповідає, як вб'є артистку.

Співачка Анастасія Приходько не вперше зіштовхується з погрозами від росіян на її адресу.

Втім, цього разу якийсь психічнохворий чоловік написав ексколезі виконавиці і у розмові з нею розповів у деталях, як вб'є артистку. Він написав, що дипломат, знайде Приходько, розлченить і випатрає її:

"Коли я Анастасію Приходько розчленю, випатраю я всі свої сліди приховаю. Придбаю бензин, хлорку, ящик горілки і білизну, все підпалю, землею засиплю. А після приїду до Москви і святкуватиму перемогу про те, яку тварюку я винищив", - пише росіянин.

Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Сама ж Приходько на ці погрози відреагувала спокійно: "Ну, 2014 року мені обіцяли прострелити голову з СВД і теж шукали мене. Знов ця історія повторюється і вже більш значними погрозами мені та людині, яка зі мною працювала…" – підписала скріни з перепискою співачка.

Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Шанувальники Насті підтримали її, та навіть пожартували: "просто сценарій фільму, все в таких деталях", "країна недоумків".

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько пригадала, як її колись підставила так звана подруга – путіністка Поліна Гагаріна. Як розповіла Приходько, російська співачка приїжджала до неї до Києва, жила у її будинку та навіть вдягала її речі.

Утім, дружбі настав кінець, коли Гагаріна знайшла собі продюсера – Костянтина Меладзе. Саме тоді вона підставила Приходько та відмовилася виступати на розігріві на її концерті.

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