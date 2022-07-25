Прихована мобілізація та переповнені шпиталі: в ГУР повідомили, що російських медиків відправляють на війну проти України

В Росії проводять приховану мобілізацію медичного персоналу в той час, як в шпиталях не можуть впоратися з наявною кількістю поранених окупантів.

Російські окупанти, які залучені до війни в Україні, отримують чимало важких поранень та потрапляють до російських лікарняних закладів. І саме це призвело до того, що вони виявилися переповненими.

Про це повідомили в головному управлінні розвідки України.

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Як стало відомо, російські шпиталі просто не розраховані на такий потік пацієнтів. Що, своєю чергою, унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

Водночас у лікарняних закладах Москви проводиться прихована мобілізація медичного персоналу. Перевага приділяється хірургічному персоналу.

“Надалі мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується “оптимізувати” для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо”, - розповіли в головному управлінні розвідки.

Жити медики-окупанти будуть в покинутих квартирах мешканців Бердянська, які їм “подарував” “начальник відділу охорони здоров’я” міста, колаборант та зрадник Микола Мірошниченко.

“Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси в яких облаштовано так звані “мобільні медичні поліклініки”. Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих з-поміж місцевих жителів. Втім, при огляді в таких “пунктах” хворих змушують здавати кров для потреб “захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні”, - підкреслили ГУР України.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка.

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