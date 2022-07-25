Прихована мобілізація та переповнені шпиталі: в ГУР повідомили, що російських медиків відправляють на війну проти України

В Росії проводять приховану мобілізацію медичного персоналу в той час, як в шпиталях не можуть впоратися з наявною кількістю поранених окупантів.
Російські окупанти, які залучені до війни в Україні, отримують чимало важких поранень та потрапляють до російських лікарняних закладів. І саме це призвело до того, що вони виявилися переповненими.
Про це повідомили в головному управлінні розвідки України.
Як стало відомо, російські шпиталі просто не розраховані на такий потік пацієнтів. Що, своєю чергою, унеможливлює надання якісної медичної допомоги.
Водночас у лікарняних закладах Москви проводиться прихована мобілізація медичного персоналу. Перевага приділяється хірургічному персоналу.
“Надалі мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується “оптимізувати” для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо”, - розповіли в головному управлінні розвідки.
Жити медики-окупанти будуть в покинутих квартирах мешканців Бердянська, які їм “подарував” “начальник відділу охорони здоров’я” міста, колаборант та зрадник Микола Мірошниченко.
“Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси в яких облаштовано так звані “мобільні медичні поліклініки”. Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих з-поміж місцевих жителів. Втім, при огляді в таких “пунктах” хворих змушують здавати кров для потреб “захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні”, - підкреслили ГУР України.
Нагадаємо, що Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка.
Читайте також:
- "Росії доведеться повернути всі захоплені території України" - ексдержсекретар США
- "Перевиховують" у підвалах і розстрілюють на вулицях: мер Нової Каховки розповів про терор окупантів
- Один із "привидів Києва" розповів, коли почувається камікадзе і як "туплять" пілоти РФ