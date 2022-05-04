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Прихована мобілізація у Росії: влада агітує "казаків" та безробітних йти воювати проти України

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Прихована мобілізація у Росії: влада агітує "казаків" та безробітних йти воювати проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Російська влада агітує "казаків" та чоловіків, які через санкції втратили роботу, йти на війну проти України.

Таким чином у Росії проходить прихована мобілізація

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

У ГУР зазначили, що прихована мобілізація відбувається у Ростовській, Брянській, Курській, Бєлгородській областях та в Краснодарському краю. Там у лави "добровольців" агітують вступати "казаків" та чоловіків, які залишились без роботи. За це РФ пропонує їм зарплату в 200 тис. рублів. 

Також російська влада може офіційно оголосити часткову мобілізацію у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. 

"Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних "мобілізованих". Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність оголошення загальної мобілізації у РФ. 

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