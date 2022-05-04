Прихована мобілізація у Росії: влада агітує "казаків" та безробітних йти воювати проти України

Російська влада агітує "казаків" та чоловіків, які через санкції втратили роботу, йти на війну проти України.

Таким чином у Росії проходить прихована мобілізація.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР зазначили, що прихована мобілізація відбувається у Ростовській, Брянській, Курській, Бєлгородській областях та в Краснодарському краю. Там у лави "добровольців" агітують вступати "казаків" та чоловіків, які залишились без роботи. За це РФ пропонує їм зарплату в 200 тис. рублів.

Також російська влада може офіційно оголосити часткову мобілізацію у Бєлгородській, Курській та Брянській областях.

"Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних "мобілізованих". Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність оголошення загальної мобілізації у РФ.

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