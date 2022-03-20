Прикарпатці обладнали театр у бомбосховищі, щоб підбадьорювати переселенців і відволікати дітей

У вільний час театрали щей волонтерять.

Аби підтримати жителей області та вимушених переселенців, на Прикарпатті актори дають вистави просто в укриттях. Аби не переривати гру під час повітряної тривоги, актори запрошують глядачів в обладнане бомбосховище.

Про це йдеться в ТСН.

До одного з міських бомбосховищ спускаються люди, але не через сирену. Це глядачі - купили квитки та йдуть на виставу. Більшість - переселенці. «Те, що робить команда театру - велика справа. Рано чи пізно, а я сподіваюся, що це буде в найкоротші терміни - ми переможемо. А ці вистави дають спокій, заряджають на перемогу», - кажуть глядачі.

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Театрали похапцем обладнали підвальне сховище - позносили крісла, як могли облаштували уявну сцену. Сьогодні тут актори обласного драмтеатру показують свою знакову виставу "Нація".

Якщо під час вистави залунає тривожна сирена, актори її перервуть. Аби до бомбосховища могли потрапити й мешканці довколишніх будинків. Опісля спектакль продовжать - вже для всіх.

«Коли в мене почався цей синдром бездіяльності, що я нічого не роблю, я виробила таку аксіому, що я теж працюю на фронті, в мене свій фронт - культурний фронт. Люди сюди теж приходять за допомогою. Щоб ми лишалися при свідомості, були сильні духом», - переконує акторка Надія.

Фото: Франківський драмтеатр

Власне театр, зізнаються актори, зараз у них не головний - замість гастролей та репетицій, волонтерять. Збирають усе - від медикаментів до продуктів - відправляють туди, де зараз гаряче. «Вони зараз мають контакти по цілому світу: де дістати фури, кошти, нам вже дали величезні ангари для пакування», - каже керівник театру Ростислав Держипільський.

Своїм колегам-переселенцям з Києва франківці знайшли у приміщення, де ті взялися розважати дітей. Акторська майстерність, малювання, розваги з аніматорами, ігри з психологами - за кілька годин таких занять малеча повертається до батьків, наче й не знала сирен та обстрілів.

Фото: Франківський драмтеатр

«Це дуже корисно для дітей, бо тут є такий простір, де вони можуть поділитися своїми почуттями, якось виразити свої почуття і всю ту енергію стресу можуть тут виплеснути», - пояснює психолог.

А щодо вистав у бомбосховищах - далі буде - кажуть театрали. Планують виступати по кілька разів на тиждень з різними спектаклями.

На Прикарпатті актори дають вистави просто в укриттях

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