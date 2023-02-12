Прикидалися патріотами України: ексрозвідник заявив, що СБУ очолювали "кілька агентів Росії"

Агенти РФ спочатку входили у довіру до посадовців США.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що Службу безпеки України роками очолювали агенти Росії, які вдавали з себе патріотів України.

Про це він сказав у коментарі "Гордону".

Він зазначив, що зрадниками були ті, які навчались у школі ФСБ, проте у 90-х повернулись до України та стали "великими патріотами".

"Їх чимало було. Але вони обійняли провідні позиції в різних, так би мовити, структурах влади. Включно з кількома людьми, які були керівниками СБУ. Не тільки той, про кого ви думаєте, а й кілька людей інших", – сказав Маломуж.

Маломуж також описав схему, як агенти РФ потрапляли на високі посади в Україні: спочатку таких посадовців росіяни змушували зближатись з США, американські посадовці просували цих осіб на високі посади в Україні. Таким чином зрадники були "подвійними агентами", що було вкрай вигідно Кремлю. Американці ж нібито не знали про те, що їх просто використали.

Ексрозвідник додав, що агентами Росії було "більше, ніж двоє очільників СБУ", проте він відмовився називати конкретні прізвища, щоб не нашкодити слідству. Маломуж додав, що це відомі імена.

Нагадаємо, працівники внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили співробітника одного з підрозділів Служби безпеки у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

Також у Харкові в СБУ працював російський "кріт". Зрадник передавав окупантам дані про пересування та позиції ЗСУ, оборонні операції військових та українських спецслужб.

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