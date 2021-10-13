Прикидався сапером: на Донбасі затримали ворожого розвідника з паспортом РФ

Прикидався сапером: на Донбасі затримали ворожого розвідника з паспортом РФ

Затриманий також підозрюється українськими правоохоронцями у скоєнні тяжкого злочину у 2010 році.

На Донбасі затримали російського військового, який під прикриттям нишпорив поблизу позицій ЗСУ.

Про це інформує Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Так, 13 жовтня вранці група озброєних осіб з пов'язками СЦКК здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Зловмисники вдавали, що проводять розмінування.

"Гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, у межах робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку окупованих територій КПВВ "Золоте", — йдеться в повідомленні.

Оперативна група ЗСУ був затримала одного з військових російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси. Затриманий також підозрюється українськими правоохоронцями у скоєнні тяжкого злочину у 2010 році. Наразі тривають слідчі дії.

Українська делегація для участі у ТКГ

Нагадаємо, що у Чехії апеляційний суд затвердив 20-річний термін ув'язнення бойовикові "ЛНР".

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