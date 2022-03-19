Вдав місцевого: український військовий розповів, як вони затримали збитого у Харкові російського льотчика

Того дня, коли він був збитий, російський пілот встиг скинути вісім бомб на Харків, і робив він це свідомо.

Український військовослужбовець розповів, як у Харкові затримували російського льотчика збитого літака Максима Криштопа.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Ми побачили світлові ракети, він подавав сигнал, щоб його евакуювали. О другій ночі ми його відшукали та зупинили. Він був у їхньому камуфляжі, але намагався представлятися місцевим, якому немає, де жити. Знайшов десь у покинутих будинках сокиру. Був без вогнепальної зброї, але з гранатами, причому вусики були відігнуті. Тобто, мав намір захищатися, але був спійманий, був допитаний. Він — військовий до "мозку кісток", - розповів військовослужбовець.

Захисник України підкреслив, що того дня, коли він був збитий, російський пілот встиг скинути вісім бомб на Харків. Він свідомо завдавав авіаударів.

"Він розумів, куди кидає. Він — заступник командира частини, тобто все прекрасно розумів", - зазначив він.

У відомстві додали, що оборонці Харкова щодня вступають у вогневий контакт із російськими окупантами — відкидають ворожу піхоту та техніку на відстань, яка дозволяє адекватно реагувати на все менш активні спроби прориву, а також ефективно працювати по ній артилерією.

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