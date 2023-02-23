Приклад неймовірної стійкості: як Маріуполь став гарнізоном і стримав наступ окупантів на Донеччині

Маріуполь - це місто, де загинуло найбільше людей під час повномасштабного вторгнення: звичайних мирних жителів. Точну кількість убитих маріупольців і досі не можуть назвати. Це десятки тисяч! Вони загинули в своїх квартирах, рятуючись у підвалах, поховані на подвір'ях та у братських могилах, зникли без вісти назавжди.

Водночас, це місто, яке стримало наступ окупантів на Донеччині, і показало приклад неймовірної стійкості.

Про силу гарнізону Маріуполь та розстріляне місто йдеться у сюжеті кореспонденткаи ТСН Наталі Нагорної.

"Екскаватор загрібає завали. У ковші чиїсь квартири, чиїсь речі, ймовірно і останки звичайних маріупольців. Місто, яке легко впізнати без зайвих пояснень. Це зруйнований Маріуполь", - йдеться у сюжеті.

23 лютого. Після заяв Путіна жителі виходять до драматичного театру, щоби заявити вголос: "Росія - агресор. Маріуполь є і буде українським".

Все змінює ранок 24 лютого. Місто стає епіцентром тотальних обстрілів.

"Оборону міста займає гарнізон Маріуполь. Полк "Аов", 36 бригада морської піхоти, прикордонники, 23 загін морської охорони, 56 Маріупольська мотопіхотна бригада, правий сектор, Маріупольська тероборона, "Ведмеді", 12 бригада Нацгвардії, Національна поліція, "Госпітальєри", 555 військовий шпиталь, 109 бригада тро та добровольці, які приєдналися до них", - розповідає журналістка.

В середині квітня епіцентром боротьби стає завод "Азовсталь" - потужне підприємство, що було побудоване за часів холодної війни з розгалуженою системою бункерів. Сама назва "Азовсталь" стає символом міці захисників "Азову".

Гарнізон Маріуполь прикрив собою Україну. Це дало час зібратися з силами, отримати більше зброї, відбити декілька областей, затримати наступ на Донеччині і стримувати переважаючі сили противника в нелюдських умовах. У полон останні захисники Маріуполя ідуть після наказу вищого командування. Про їхній спільний подвиг кажуть: гарнізон Маріуполь своє завдання виконав

Оборонці міста виходять в полон під гарантії міжнародних організацій, але гарантії не спрацьовують. Десятки українських захисників гинуть під час вибуху в Оленівському СІЗО.

"Здається, приводів для оптимізму наразі не так багато, але я вже купила собі квиток а перший поїзд перемоги - з Києва до Маріуполя. Я знаю це місто і всі свої маршрути наперед: де треба купатися у фонтанах, де їсти рибу чи чебуреки, де краще купатися, бігати босою та танцювати. Але тепер ще й найголовніше - де потрібно зупинитися, згадати і ніколи не пробачити", - підсумувала кореспондентка ТСН.

Додамо, що днями помер майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак на позивний "Сухар", який захищав Маріуполь до останнього. Він пережив теракт в Оленівці.

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