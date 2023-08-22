Прикордонник став дезертиром і перейшов на бік Росії: він воював проти ЗСУ і потрапив до полону (фото)

У Донецькій області ЗСУ затримали колишнього прикордонника, який на початку повномасштабної війни Росії проти України став дезертиром, приєднався до окупантів та воював проти ЗСУ.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, на початку березня 2022 року прикордонник став дезертиром та переховувався на окупованих територіями Маріупольського району Донецької області.

Згодом він добровільно звернувся до незаконних збройних формувань так званої "ДНР", щоб воювати проти України.

"Загарбники призначили його на посаду до одного з підрозділів. З січня 2023 року фігурант зі зброєю чергував на блокпості тимчасово окупованої території Волноваського району, брав безпосередню участь у воєнних діях", - йдеться у повідомленні.

Дезертир, який воював проти своїх, потрапив до полону / Фото: Державне бюро розслідувань

У червні 2023 року зрадник потрапив до полону ЗСУ поблизу Нескучного на Донеччині. Слідство встановило, що у колишнього прикордонника є громадянство Росії, яке він отримав, перебуваючи там на заробітках кілька років тому.

Колишній правоохоронець підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Херсонщині строковик Нацгвардії став дезертиром та перейшов на бік Росії.

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