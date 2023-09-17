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Прикордонник врятував людей з острова, який затоплювало після підриву Каховської ГЕС: неймовірна історія

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Прикордонник врятував людей з острова, який затоплювало після підриву Каховської ГЕС: неймовірна історія

Прикордонник з позивним "Док" / Фото: скриншот

Неймовірна історія порятунку від українського прикордонника.

Прикордонник з позивним "Док" розповів, як разом з побратимами рятував групу людей на лівому березі Дніпра, у районі селища Кардашинка, з острова, до якого надходила вода після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Відео опублікувала пресслужба МВС України.  

Так, після підриву окупантами Каховської ГЕС від командира "Док" отримав інформацію, що на лівобережжі Херсонщини на маленькому острівці, усіх сторін оточеного водою, перебуває група з близько 30 людей.

Ризикуючи життям, прикордонники під керуванням аеророзвідки відправились під ворожі кулі та почали евакуацію. 

"Працювали блискавично. Той день був насичений адреналіном та бажанням допомогти людям, нашим людям...", – пригадує "Док".

За його словами, операцію з порятунку готувалася "на колесах" впродовж години.

"Вже всі були в дорозі і вирішували, як будемо це робити. Треба було робити все швидко і обережно. Справились, вивезли людей", - розповів прикордонник подробиці.

Нагадаємо, Андрій Єрмак натякнув на деокупацію Кліщіївки.

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Дата публікації
Перегляди
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