Прикордонники біля Молдови затримали чоловіка, якого комісували через "тяжкі пологи"

Мандрівника прикордонники передали в поліцію.

Українські прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через "тяжкі пологи".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловік у пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його "комісували через вагітність".

"У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком. Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби через "вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом", - йдеться у повідомленні.

Мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

Державна прикордонна служба України

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