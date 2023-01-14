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Прикордонники ліквідували групу штурмовиків ПВК "Вагнера" на околицях Бахмута, решта втекли

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Прикордонники ліквідували групу штурмовиків ПВК "Вагнера" на околицях Бахмута, решта втекли

Решта "вагнерівців" втекли, полишивши чотирьох своїх побратимів

Прикордонники, які боронять Бахмут, у п'ятницю, 13 січня, ліквідували штурмовиків "Вагнера", які намагалися атакувати один з опорних пунктів.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

"Війська російських загарбників не залишають спроб продертися до околиць міста-фортеці Бахмут. Учора ворожий підрозділ штурмовиків ПВК намагався атакувати один з прикордонних опорних пунктів. Оборонці вчасно виявили противника та атакували вогнем. 

В результаті прикордонники знищили штурмову групу, а решта "вагнерівців" втекли, полишивши чотирьох своїх побратимів.

Нагадаємо, Соледар - епіцентр боїв на Донеччині. Окупанти штурмують місто і намагаються відтіснити збройні сили України з його околиць та прорватись до Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
1852
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