Прикордонники ліквідували опорний пункт окупантів на Купʼянському напрямку: відео

На опублікованих кадрах видно влучний удар по місцю, де російські солдати зводили свої укріплення.

У Мережі з’явилося відео ліквідації опорного пункту, який російські окупанти активно облаштовували на Куп’янському напрямку.

Відповідні кадри опубліковано в Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Загарбників, які намагалися закріпитися на позиції, виявили прикордонники Гвардії наступу бригади “Сталевий Кордон”, після чого відправили їх займати ряди на “концерт Кобзона”.

На опублікованих кадрах видно влучний удар по місцю, де російські солдати зводили свої укріплення.

Прикордонники ліквідували опорний пункт окупантів на Купʼянському напрямку

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Раніше речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку і перегруповуються. Однак через погану погоду ворогу зараз складно використовувати військову техніку.

Нагадаємо, 11 листопада з'явилося відео, як прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті Тополі на Харківщині, який перебуває у сірій зоні.

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